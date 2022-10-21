Участок зеленой ветки метро закроют на реконструкцию с 12 ноября примерно на полгода

Участок «Автозаводская» - «Орехово» зеленой ветки метро закроют на реконструкцию с 12 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Часть зеленой ветки метро с 12 ноября закроют на реконструкцию. Ремонт начнется на участке от станции «Автозаводская» до станции «Орехово». Реконструкция на Замоскворецкой линии продлится около полугода. Московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы пообещал, что строители будут делать все возможное, чтобы сократить этот срок.

«С 12 ноября 2022 года на срок около шести месяцев, по весну 2023 года, будет закрыт участок «Автозаводская» - «Орехово» Замоскворецкой линии метро. Метрополитен совместно с Мосметростроем проведут большой объем работ: фактически построят новый тоннель протяженностью 120 метров на участке от «Царицыно» до «Кантемировской». Оборотные тупики для разворота поездов есть только на станциях «Автозаводская» и «Орехово», поэтому движения не будет на участке между ними», - рассказали в столичном Дептрансе.

Остальные отрезки Замоскворецкой линии метрополитена продолжат работу в штатном режиме. Для удобства горожан в районах, расположенных рядом с закрытым участком метро, организуют бесплатные компенсационные автобусы. Они будут перевозить пассажиров все время, пока будет длиться реконструкция. При этом число автобусов будет увеличено - их будет больше, чем обычно.

Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров метрополитена окажут горожанам поддержку и помогут построить альтернативные маршруты. Все возникающие вопросы об ограничениях движения можно будет задавать чат-боту московского метро. Кроме того, обо всех альтернативных маршрутах будет рассказываться на всех информационных ресурсах транспортного комплекса столицы.

Кроме автобусов пассажиры смогут воспользоваться альтернативными маршрутами на Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линиях, МЦК, Павелецком направлении Московской железной дороги, а также на МЦД-2. Москвичи также смогут добираться до нужных мест на наземном транспорте и через новые станции Большой кольцевой линии после того, как они будут запущены.

С 22 октября московский метрополитен запускает горячую телефонную линию с номером 3210. Ее операторы будут консультировать пассажиров в режиме онлайн и отвечать на все вопросы, связанные с закрытием зеленой ветки.

«Совместно с экспертами Тоннельной ассоциации, строителями и с привлечением научного сообщества мы обследовали данный участок и приняли решение, что полная замена старого тоннеля на новый - самый надежный способ, который решит все сложности на десятилетия вперед. Таких проблемных участков в метро на сегодня больше не выявлено», - рассказали специалисты столичного Департамента транспорта.

По словам первого заместителя начальника метрополитена Дмитрия Дощатова, работы на закрытом отрезке Замоскворецкой линии будут вестись круглые сутки.

«Мы будем делать все возможное, чтобы сократить срок ремонта. Все работы будут вестись круглосуточно. Во время ограничения на закрытых станциях будет обновлена инфраструктура: мы уложим виброгасящие блоки и бесстыковый путь, благодаря чему поездки на этом участке Замоскворецкой линии станут тише и комфортнее. Запланирован комплекс работ на электроподстанциях, что увеличит надежность электропитания на данном участке, также на ряде станций отремонтируем путевые стены», - сообщил Дмитрий Дощатов.