В столичном метро появился тематический поезд о пищевой промышленности Москвы

Фото предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

С 21 октября по Арбатско-Покровской линии метро можно прокатиться в брендированном поезде «Вкусная Москва». Необычный состав будет курсировать ближайшие полгода. За это время горожане и туристы узнают много интересного о московских компаниях пищевой промышленности. Кроме того, в пути можно будет выбрать рецепты блюд. Они составлены известным шеф-поваром Константином Ивлевым из ингредиентов, которые производят предприятия столицы. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, продукты питания от более чем 200 фабрик и заводов столицы привозят почти во все регионы страны.

«Только за последние пять лет производство пищевой отрасли в Москве выросло на 41%, - отметил глава ведомства. - Достичь таких показателей удалось в том числе за счет активного внедрения высокотехнологичных решений, которые позволяют повышать эффективность».

По его словам, пассажиры метропоезда «Вкусная Москва» смогут узнать в поездке 150 интересных фактов о 30 предприятиях пищевого кластера.

Владислав Овчинский. Фото предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Например, известный столичный «Мелькомбинат №3» поставляет в магазины и пекарни до 180 тысяч тонн муки. Из этого можно испечь примерно 150 тысяч тонн хлеба. А продукцию московского завода плавленых сыров «Карат» знает, пожалуй, каждый от мала до велика. Именно в его экспериментальном цехе в 1980 году придумали рецептуру зерненого творога. Те, кто окажется во «вкусном» поезде, смогут по представленному здесь рецепту приготовить блюдо как раз с этим творогом. Его добавляют в стейк из капусты с яйцом пашот. Кстати, и другие ингредиенты этого угощения тоже производятся на столичных предприятиях - агрохолдинга «Московский», фабрики приправ Gusly и компании Trawa.

Еще больше фактов и рецептов - в вагонах метро и на сайте otkroimosprom.ru.