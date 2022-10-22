26-летняя переводчица из Москвы обвинила крупного бизнесмена из Китая в изнасиловании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупный предприниматель из Китая, учредитель инвестиционной фирмы, был обвинён 26-летней переводчицей из Москвы в том, что 20 октября 2022 года изнасиловал её в квартире на улице Академика Пилюгина. Об этом пишет МК, со ссылкой на собственный источник.

По словам девушки, которые передаёт издание, она была против полового акта, однако наниматель всё равно надругался над ней вопреки её воле. Переводчица написала заявление в полицию, как сообщает источник - сейчас ведётся расследование.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве приговорили к 13 годам колонии преподавателя математики Евгения Золина, по обвинению в педофилии. В уголовном деле присутствует информация как минимум о двух жертвах изнасилования - девочках 6 и 11 лет. По данным следствия, с одной из них он был знаком, так как она дружила с его сыном, а с другой намеренно познакомился рядом со своим местом проживания.