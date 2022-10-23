Нетрезвый водитель «Ауди» насмерть сбил мать с пятилетним ребенком на пешеходном переходе в Москве Фото: прокуратура Москвы

Вечером 22 октября на улице Богданова в Москве 37-летний водитель автомобиля «Ауди A6» наехал на женщину с ребенком, переходящих проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм оба пешехода скончались на место. Виновника ДТП заподозрили в управлении транспортным средством в нетрезвом виде. От прохождения медосвидетельствования он отказался, рассказали в прокуратуре Москвы.

В ДТП погибли 32-летняя женщина и ее пятилетний сын.

Момент смертельной аварии засняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как иномарка на полной скорости сбивает двоих человек, переходящих дорогу по пешеходному переходу.

На место выезжали представители прокуратуры Западного административного округа. По результатам проверки было решено передать материал Следственному комитету столицы. Там в отношении водителя «Ауди» возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, лицом, отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования, отметили в ведомстве.

Ранее в Пресненском районе столицы самосвал сбил женщину с ребенком. Как писал KP.RU, пострадавших экстренно госпитализировали.