Пять автомобилей столкнулись на Булатниковой улице в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

23 октября на Булатниковой улице, неподалёку от пересечения с Проектируемым проездом, произошло столкновение сразу пяти автомобилей. Оперативные службы находятся на месте происшествия, о чём пишет пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Несмотря на то, что в происшествии задействованы сразу пять автомобилей, в ведомстве пишут что дорожная обстановка не осложнена из-за ДТП, и проезд по Булатниковой улице свободен.

Обстоятельства случившегося, а также информация о возможных пострадавших уточняются.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве на Ярославском шоссе опрокинулся грузовой автомобиль, перекрыв собой сразу две полосы движения. Самосвал оставил свободной для проезда только одну полосу, поэтому водителям советуют заранее продумать пути возможного объезда проблемного участка. Информации о пострадавших также не поступало.