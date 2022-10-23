Завершена реставрация фасадов вестибюлей станции метро "Чистые пруды" в Москве

Завершена реставрация фасадов вестибюлей станции "Чистые пруды" в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

Фасады вестибюлей станции метро "Чистые пруды" в Москве отреставрированы и приведены в надлежащее состояние. Реставраторы сохранили исторический облик входов в метрополитен, и горожан приглашают полюбоваться обновлёнными фасадами. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

На "Чистых прудах" полностью обновили стены, карниз и колонны, окошки-иллюминаторы и историческую вывеску "МЕТРО". Всеми реставрационными работами занимались специалисты Департамента транспорта Москвы.

Как заявил руководитель ведомства Максим Ликсутов, задача города - сохранить исторические памятники архитектуры для будущих поколений, и дать возможность как молодым, так и пожилым москвичам полюбоваться исконным обликом вестибюлей и станций метрополитена. Это кропотливая работа, но с 2010 года уже отреставрированы фасады 26 станций.

Многие станции московского метрополитена, включая надземные части, такие как вестибюли, являются объектами культурного наследия, поэтому к их реставрации нужно подходить с осторожностью и деликатностью.

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