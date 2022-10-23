«Дробь в теле ему не мешает»: Светлана Акулова рассказала о самочувствии белого медведя Диксона

Фото: скриншот из видео Светланы Акуловой

Мешает ли раненому белому медведю с Диксона, которого назвали соответствующим именем, россыпь дробинок, застрявших в теле? Таким вопросом задались пользователи соцсетей, и на них ответила гендиректор "Московского зоопарка" Светлана Акулова в своём Телеграм-канале.

По словам Акуловой, дробь не доставляет Диксону никакого дискомфорта, по крайней мере на это указывают внешние признаки в его поведении. К такому выводу пришли осматривавшие медведя зоологи. Гендиректор зоопарка уточнила, что известно множество случаев, когда дикие животные проживали долгую жизнь без проблем со здоровьем, после того как встретились с охотниками и получили выстрел дробью.

Согласно выводам, к которым пришли специалисты, операция Диксону не нужна. А вот для взятия анализов приходится сбривать медведю шерсть с лап - лысые участки также обеспокоили пользователей. Акулова успокоила подписчиков, сообщив что в этом нет ничего страшного, и шерсть в любом случае отрастает обратно, пусть и медленно.

Ранее KP.RU сообщал о том, что "Московский зоопарк" показал процесс обустройства бассейна для Диксона, так как белому медведю необходимы активность и плавание, как терапия для возможности снова полноценно ходить.