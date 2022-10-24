Ефимов: В 2022 году количество промышленных предприятий в Москве увеличилось до 3,5 тысячи

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото: пресс-службы КЭПиИЗО

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил об устойчивом росте промышленного производства столицы в условиях санкций. Городские предприятия выпускают все больше товаров, пользующихся на рынке спросом. При этом они заполняют ниши покинувших страну брендов. Параллельно в Москве открываются новые промышленные площадки.

«С начала года их количество увеличилось до 3,5 тысячи, - отметил заммэра. - Среди них пятая часть приходится на крупные и средние заводы, которые продолжают наращивать мощности».

По его словам, более 20 процентов от всех предприятий работают в отрасли радиоэлектроники и приборостроения. Ещё примерно по семь процентов – в пищевой и легкой промышленности соответственно. Машиностроение представляют более пяти процентов компаний, полиграфию – 14.

Предприятий в столице стало больше на 20 процентов после того, как с рынка ушли некоторые зарубежные производители. Благодаря городской поддержке отрасль развивается уверенно. Например, столичным промышленным компаниям полагаются самые широкие меры помощи, как финансовые, так и виде решения конкретных вопросов. Варианты могут быть разные - от подбора площадки под локализацию производств до субсидий и займов. Большой интерес у бизнеса вызвала в этом году городская программа, позволяющая арендовать столичную землю по льготной ставке один рубль в год.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что обращения от желающих развернуть свое производство в столице приходят чуть ли не каждый день. Все заявки ждёт жесткий отбор.

«Проект должен дать городу высокооплачиваемые рабочие места, инвестиции, а также востребованную продукцию, - пояснил глава ведомства. - Уже подписано восемь договоров, на очереди – свыше 20».

Известно, что программа позволит создать в Москве заводы по выпуску пищевых продуктов, электроники, стройматериалов и другие производства.