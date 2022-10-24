Федеральная служба охраны проведет плановые учения в Москве Фото: Артем КИЛЬКИН

Федеральная служба охраны РФ проведет плановые тактико-специальные учения в Москве. Как сообщили в пресслужбе ФСО, они пройдут с 25 по 27 октября 2022 года.

В ходе учений отработают практические вопросы служебной деятельности. Среди них пресечение угроз террористического характера, тушение пожаров, оказание неотложной медицинской помощи, задержание правонарушителей.

Как отметили в ФСО, основные этапы учений пройдут на территории Дома правительства РФ, Совета Федерации РФ, Госдумы РФ и комплекса зданий Администрации президента РФ.

Ранее командно-штабное учение по пресечению терактов провели ФСБ на «Волейбольной арене «Динамо». В мероприятиях поучаствовали подразделения федеральной службы безопасности России, полиции, МЧС, Росгвардии, а также оперативные службы правительства Москвы. Как писал KP.RU, важную роль в обеспечении общественной безопасности играют и сами жители. Людям рекомендуют обращать внимание на подозрительных лиц, бесхозные вещи и автомобили и сообщать о них правоохранителям.