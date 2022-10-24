Синоптик назвала самые теплые и холодные дни последней недели октября 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

На календаре последняя неделя октября 2022 года. Скоро последний осенний месяц вступит в свои права, но пока погода в Москве радует. Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, какие дни на этой неделе станут самыми теплыми, а какие – холодными.

Вторник и среда, 25 и 26 октября, не смогут порадовать теплом. В ближайшую ночь столбики термометров опустятся до -1...-3 градусов в Москве, а по области будет еще холоднее - до -4. В дневные часы плюсовая температура – до 4...6 тепла. Осадков не ожидается.

- Температурный фон в ночь на среду будет около 0, а по области ожидается до -2 градусов. Днем +4…+6 тепла и во второй половине дня начнется дождь, - сказала Позднякова «Москве 24».

Эти показатели чуть ниже климатической нормы. Но уже к выходным потеплеет и воздух прогреется так, что будет на градус-полтора выше нормы.

В ночь на 27 октября возможны дожди, но температура будет положительная, в пределах 0…5 градусов. А днем прогреется днем +8 … +9 тепла.

- Вот такая настоящая осенняя погода. Именно такая погода и должна быть в четвёртой — начале пятой пятидневки октября, - сказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Последний осенний месяц в Москве будет теплым, температура воздуха ожидается выше климатической нормы, пишет РИАМО.