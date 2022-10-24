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Происшествия24 октября 2022 12:58

Автобус втянул в аварию 7 легковых автомобилей на западе Москвы

Автобус спровоцировал ДТП с семью легковыми автомобилями на западе Москвы
Сергей КУДРИН
Фото: скриншот из видео с места ДТП

Фото: скриншот из видео с места ДТП

Водитель автобуса компании ООО «Таксомоторный парк 20» следовал в автопарк без пассажиров, но не справился с управлением и спровоцировал ДТП с участием сразу семи других автомобилей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Авария случилась в 2:31 24 октября, на улице Вяземская, 12/1. Не справившись с управлением, шофер автобуса врезался в припаркованный на обочине автомобиль, тот от удара влетел в следующий, и так по цепочке зацепило семь легковушек.

Обстоятельства ДТП будут уточняться сотрудниками ГИБДД, перевозчик же обязался возместить весь полученный водителями ущерб.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Ходынском туннеле Москвы столкнулись три автомобиля. Иномарка «Ауди» остановилась на проезжей части из-за неисправности, и когда пассажир автомобиля вышел, чтобы проверить состояние машины, его сбил «Мицубиси». Мужчина скончался на месте.