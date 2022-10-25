Сотрудников на предновогодние вакансии начали набирать в Москве

В Москве начали набирать сотрудников на предновогодние вакансии Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Компании в Москве уже начинают искать дополнительных сотрудников для подготовки к Новому году. Во второй половине ноября торговые точки начинают украшать к Новому году, а в продажу попадают елочные игрушки и подарки. В пресс-службе «Авито Работа» РИАМО рассказали, что уже открыты вакансии сварщика для изготовления украшений, а также художника для росписи.

Одними из первых начинают искать упаковщиков сладких новогодних подарков. От кандидатов не требуют особых навыков, деньги выплачивают ежедневно или раз в неделю - 1500-2000 рублей за смену.

Похожие условия и у комплектовщиков и сборщиков непродовольственных новогодних товаров. Также нужны и художники по росписи новогодних шаров. За работу готовы платить от 30 до 60 тыс. рублей в месяц в зависимости от количества готовых изделий. От соискателей требуют доказать навыки в миниатюрах, а также в тиражировании.

Ищут и опытного сварщика. Ему предстоит изготавливать из металлического профиля и проволоки каркасы животных, снеговиков, елок и других праздничных конструкций для дома и улицы. Оплату предлагают от 3000 рублей за смену, в которую специалист изготовит два украшения.

Также к предновогоднему времени ищут электромеханика - для монтажа освещения фасадов. Оплата - от 50 тыс. рублей за месяц.

Интересная вакансия для опытных бариста: с 1 ноября нужен человек для розлива напитков в усадьбе Деда Мороза. Ему предлагают фиксированную ставку в 2500 рублей и процент от выручки.

Ранее KP.RU писал, что самыми высокооплачиваемыми вакансиями для студентов стали курьеры и комплектовщики.