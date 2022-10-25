В Москве прошел пик солнечного затмения
Фото: Роман ЗЛОБИН
Солнечное затмение в Москве 25 октября 2022 года прошло свой пик. Жители Москвы начали наблюдать необычное явление с 12:24 по московскому времени. Его пик пришелся на 13:38.
Явление уже идет на спад, однако наблюдать за частичным затмением можно до 14:51. Напомним, необычное и редкое явление ожидали во вторник. Луна закрыла Солнце на 56-86%.
Как отмечалось, в Москве солнечное затмение можно увидеть, даже если в отдельных частях города будет пасмурно. По прогнозу экспертов и уже наблюдениям вживую, Солнце плавно и ненадолго потемнело, наступили «сумерки».
Также если нет возможности наблюдать за затмением, остается вариант посмотреть на него онлайн: KP.RU ведет трансляцию с самого начала явления, и будет снимать до его окончания. После этого появится запись.