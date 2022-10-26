Владислав Овчинский: свыше 11 миллионов человек посетили столичные фабрики и заводы

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Городской проект «Открой#Моспром», стартовавший в 2019 году, даёт возможность желающим оказаться на экскурсиях по столичным предприятиям, увидеть интерактивные фотовыставки, побывать на спектаклях и концертах на производственных площадках. Для участников также проводятся промышленные квизы, хакатоны и мастер-классы. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, всего уже состоялось более 1,1 тысячи экскурсий по 100 предприятиям города и около 70 онлайн-туров. Аудитория проекта постоянно растёт.

«На данный момент общее число участников «Открой#Моспром» превысило 11 миллионов человек, - отметил глава ведомства. - При этом каждый сезон мы получаем обратную связь от гостей и корректируем программу».

По его словам, добавили больше мастер-классов для тех, кто хочет участвовать в процессе производства, а не только быть сторонним наблюдателем.

«Планируем и дальше внедрять в проект новые форматы, проводить больше интерактивных мероприятий и, безусловно, увеличивать количество предприятий, которые могут посетить гости и жители Москвы», - подчеркнул Овчинский.

Кстати, в этом году проект расширился за счёт еще примерно 20 новых производств. Среди них, к примеру, завод «МонАрх», на котором экскурсантам показывают сборку готовых жилых модулей. Или завод по переработке техники «Экотехпром». А косметическая фабрика «Свобода» провела для гостей мастер-класс по изготовлению зубной пасты.

В цеха городских предприятий можно попасть и с помощью онлайн-туров. На них работу производства представляют ведущие вместе с сотрудниками заводов и фабрик. Эти видео-прогулки можно посмотреть в соцсетях и на сайте проекта.