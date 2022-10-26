Ефимов: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит конвейер по выпуску телекоммуникационной техники

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Высокотехнологичное конвейерное производство построит в столице резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – НПО «Гранит». Для этого выбрана площадка «Алабушево». На ней будут выпускать телекоммуникационное оборудование. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, инвестиции в проект составят более 800 миллионов рублей.

«Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2024 года, - отметил заммэра. - Трудоустроиться на производство смогут около 60 человек».

Некоторыми подробностями поделился руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Известно, что под строительство выделен участок в 1,6 гектара. На нем появятся около восьми тысяч квадратных метров производственных площадей.

Как рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, на стройплощадке уже завершен нулевой цикл. То есть заложен фундамент и подведены подземные инженерные коммуникации.

ВАЖНО

НПО «Гранит» признано одним из ведущих российских разработчиков и производителей телекоммуникационного оборудования и информационно-управляющих систем для федеральных властей и коммерческих организаций. Компания выпускает, например, технические средства связи, средства криптографической защиты информации с высоким быстродействием, элементы искусственного интеллекта, системы управления базами данных. Все это активно закупают заказчики в России и во всем мире. За годы своей деятельности «Гранит» выпустил для отечественных покупателей более 150 тысяч единиц инновационной техники.

С 2017 года предприятие в статусе резидента ОЭЗ «Технополис Москва» пользуется городскими мерами поддержки. Сюда входят освобождение от земельного, имущественного и транспортного налогов, уменьшение до двух процентов ставки налога на прибыль, отмена таможенных сборов при ввозе компанией товаров.