Russpass расширит базу гостиниц и сохранит льготы для бизнеса — заммэра Сергунина

Фото предоставлено пресс-службой Комитета по туризму г. Москвы

Russpass был разработан по предложению Правительства Москвы. Весь проект курирует городской Комитет по туризму и Департамент информационных технологий. Возможности сервиса немалые. Во-первых, с его помощью можно спланировать путешествие по Москве и другим городам России. Во-вторых, забронировать отель, купить железнодорожные и авиабилеты и даже заказать столик в ресторане. Всего проект предлагает 27 услуг. Кроме того, на сервисе есть 5500 предложений по разным регионам.

Но теперь Russpass стал еще технологичнее. По условиям соглашения, он позволит партнерам площадки на льготных условиях пользоваться удобными инструментами для автоматизации бизнеса. Это нужно, чтобы поддержать предпринимателей и расширить базу гостиниц уже к следующему году.

- Интеграция Russpass с этой системой стала еще одной мерой поддержки бизнеса, - отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. - Решение поможет представителям индустрии гостеприимства Москвы и других регионов России подключить новый канал продаж, минимизировать затраты и найти новых клиентов. А для туристов откроется еще больше вариантов размещения по всей стране.

Система автоматизации позволяет управлять номерным фондом, контролировать загрузку гостиницы, проводить бронирование. Работающие с Russpass отельеры смогут пользоваться этими инструментами за один рубль в месяц в течение года при подключении до 26 апреля 2023-го.

Российские гостиницы стали активно присоединяться к Russpass c апреля 2022 года. С тех пор сервис сохраняет для них сниженную комиссию от продаж — она составляет пять процентов. Тем самым решается задача по содействию развитию и поддержке внутреннего туризма.

Помимо технологичных решений для бизнеса, Russpass предлагает отелям возможности для бесплатного маркетингового и рекламного продвижения их услуг. Также он включает партнеров в специальные проекты. Например, в 2022 году столичные гостиницы участвовали в программе Московской недели моды.