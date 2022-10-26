Грузовик с асфальтом перевернулся на юго-востоке Москвы

В Москве водитель грузовика «МАЗ», перевозивший асфальт, не справился с управлением и перевернулся Фото: Госавтоинспекция Москвы

В Москве водитель грузовика «МАЗ», перевозивший асфальт, не справился с управлением и перевернулся. ДТП произошло при повороте с улицы Чистова на Люблинскую улицу, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в среду, 26 октября.

В результате происшествия никто не пострадал. Инспекторы ГИБДД помогают городским службам освободить тротуар от последствий аварии. Движение на участке не затруднено. На представленных кардах видно, что асфальтом засыпало пешеходную зону, повреждены дорожные знаки.

Уточняется, что по факту ДТП, в рамках административного расследования, сотрудники правоохранительных органов проведут все необходимые проверочные действия.

Ранее KP.RU сообщал, что два человека получили травмы при столкновении грузовика и маршрутки в Подмосковье. Их госпитализировали в больницу. Предварительно, водитель грузовика MAN совершил попутное столкновение с «Газелью». Авария произошла на 44 км трассы М7 в Богородском округе.