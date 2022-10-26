За пять лет в Москве на 85 процентов снизилось количество краж Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество краж в Москве уменьшилось на 85% за последние пять лет. Об этом рассказал начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин рассказал на пресс-конференции в пресс-центре «Вечерней Москвы».

Как отметил Владимир Васенин, за последние пять лет значительно снизилось количество квартирных краж и угонов автомобилей. Однако об окончательной победе над криминалом говорить пока не приходится. Кражи продолжают совершать, их профессионально раскрывают сотрудники МВД.

Как добавил начальник первого отдела управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Москве Владимир Сидоренко, в 2022 году по сравнению с предыдущим на 25 процентов уменьшилось число краж из квартир, на 17 процентов — угонов автомобилей. Также на 59 процентов реже регистрировали кражи с использованием мобильных устройств, на 39 процентов — с использованием интернета и на 39,5 процентов — случаев неправомерного списания средств.

Ранее KP.RU писал, что следователи Подмосковья смогли раскрыть 98,9 процента совершенных в 2022 году убийств.