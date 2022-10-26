Собянин поручил продолжить программу модернизации трамвайной инфраструктуры

Общая протяженность трамвайных линий в Москве составляет 418 километров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве продолжится обновление трамвайных линий. Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства города 26 октября дал поручение модернизировать трамвайную инфраструктуру и закупить новое оборудование.

«Правительство Москвы выделило 2,45 миллиарда рублей ГУП «Московский метрополитен» на продолжение программы модернизации трамвайной инфраструктуры. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», -сообщили по итогам заседания в пресс-службе мэра и правительства столицы.

На выделенные средства будет закуплено оборудование для модернизации стрелочных переводов, а также специальная техника для проведения ремонтных работ. Кроме того, строители продолжат отделять трамвайные пути от автомобильных дорог бортовым камнем. Такая мера помогает повысить безопасность дорожного движения, сокращает число задержек и увеличивает скорость движения трамваев. Сейчас в Москве примерно 60% трамвайных путей отделены от автомобильных дорог. Всего же в столице протяженность трамвайных линий составляет 418 километров.

«Реализуемая программа позволит довести долю обособления до 80%, то есть отделить трамвайные пути от проезжей части на всех участках, где это технологически возможно. В частности, в ближайших планах - отгородить трамвайные пути на улице Лесная, улице Красноказарменная, улице Абельмановская, улице Серпуховский Вал и многих других», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в ходе модернизации будет обновлена система управления на 30 стрелочных переводах в разных районах столицы. После модернизации система управления будет сама определять маршрут, по которому следует трамвай, и автоматически переводить стрелку перед вагоном. При этом информация о переводе стрелки будет отображаться на экране в кабине трамвая. Водителям не придется отвлекаться от дороги и, таким образом, повысится безопасность движения. Новое оборудование уже успешно протестировали в районе Курского вокзала на нескольких трамвайных маршрутах. Всего для ремонта трамвайных путей город закупит 154 единицы спецтехники, в том числе ковшовые погрузчики, самосвалы и краны-манипуляторы.

В этом году московский трамвай отметил свое 115-летие. Первые электрические трамваи появились в Москве в 1907 году, а до этого 35 лет по тем же маршрутам ходила конка. По словам руководителя научно-исследовательской службы Музея Транспорта Москвы Дмитрия Дашко, трамвай и сегодня остается современным, недорогим и экологичным средством передвижения. Этот вид общественного транспорта довольно прост, дешев и не загрязняет воздух.

«Трамвай пережил троллейбус, и сегодня чувствует себя в Москве хорошо. Не только в Москве, но и во многих других городах трамваи прекрасно выполняют свои функции, и отменять их никто не собирается. Трамвай себя не изжил, и кажется, что он - вечный», - отметил Дмитрий Дашко.