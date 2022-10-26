Коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей

Коммерческий директор Собчак обвиняется в вымогательстве 11 миллионов рублей Фото: Александр РОГОЗА

Прямо сейчас Тверской районный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об аресте Кирилла Суханова, коммерческого директора Ксении Собчак. Как сообщает корреспондент KP.RU из зала заседания, стало известно о сумме, которую вымогала команда задержанного и имя потерпевшего.

Так, расследование началось после того, как глава «Ростеха» Сергей Чемезов написал заявление в полицию. Судья озвучил, что разбирательства связаны с деятельностью телеграм-канала «Тушите свет!», а именно публикацией от 22 октября. Сейчас скандальный пост уже удален.

В материалах уголовного дела говорится, что сумма, которую вымогали Суханов и его команда — 11 млн рублей. Обвинение предоставило в качестве доказательств переписки с участием задержанных, записи телефонных разговоров и допросы свидетелей.

Следователь попросила арестовать директора Ксении Собчак на два месяца, так как у него нет регистрации. Он может скрыться, уехать за переделы России, может препятствовать следствию.

Напомним, ранее стало известно о задержании коммерческого директора медиагруппы, принадлежащей Ксении Собчак. В ее подмосковном доме провели обыски, об этом писал KP.RU.