Ефимов: Под новые социальные объекты город выделил более 60 гектаров земли

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Столичные застройщики получают от города землю в безвозмездное пользование. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, это делается в рамках Адресной инвестиционной программы для развития инфраструктуры.

«С начала года заключено 53 договора на предоставление 62,3 гектара для строительства детских садов и школ, объектов здравоохранения, культуры и административного назначения», - отметил заммэра.

Параллельно на этой же земле появится необходимая инфраструктура - подъездные дороги, инженерные коммуникации, а также благоустроенные пространства.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что один из образовательных комплексов разместят на улице Энгельса в Щербинке. Здание площадью 8,7 тысячи квадратных метров рассчитано на 1100 мест.

«В рамках первого этапа строительства будет возведен корпус для 700 учащихся, а после демонтажа старого здания – второй корпус на 400 мест», - добавил Гаман.

Ещё один проект запланирован в поселении Десеновском в Новомосковском округе. В местном доме культуры проведут реконструкцию. Для посетителей в нем откроются студии живописи, хореографические и спортивные залы. Площадь обновлённого здания вырастет до 3,3 тысячи квадратных метров.