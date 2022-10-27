Ефимов: Под новые социальные объекты город выделил более 60 гектаров земли

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Столичные застройщики получают от города землю в безвозмездное пользование. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, это делается в рамках Адресной инвестиционной программы для развития инфраструктуры.
«С начала года заключено 53 договора на предоставление 62,3 гектара для строительства детских садов и школ, объектов здравоохранения, культуры и административного назначения», - отметил заммэра.
Параллельно на этой же земле появится необходимая инфраструктура - подъездные дороги, инженерные коммуникации, а также благоустроенные пространства.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что один из образовательных комплексов разместят на улице Энгельса в Щербинке. Здание площадью 8,7 тысячи квадратных метров рассчитано на 1100 мест.
«В рамках первого этапа строительства будет возведен корпус для 700 учащихся, а после демонтажа старого здания – второй корпус на 400 мест», - добавил Гаман.
Ещё один проект запланирован в поселении Десеновском в Новомосковском округе. В местном доме культуры проведут реконструкцию. Для посетителей в нем откроются студии живописи, хореографические и спортивные залы. Площадь обновлённого здания вырастет до 3,3 тысячи квадратных метров.