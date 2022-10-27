За 12 лет в Москве на 50% выросло количество автомобилей

За 12 лет в Москве в полтора раза выросло количество машин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Число личных автомобилей в Москве с 2010 года выросло на 50 процентов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала «Москва-24». На сегодня в столице насчитывают 8,5 млн личных машин.

При этом, доля в дорожной сети сократилась и составляет регулярно не более 3 млн. Как отметил Максим Ликсутов, для ежедневных поездок жители столицы регулярно используют общественный транспорт, а не личный.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта отметил, что рост количества личных автомобилей у населения говорит о хорошей тенденции. Однако важно, что регулярно на дорогах столицы находится не более трех млн машин одновременно.

Ранее KP.RU сообщал, что логистические склады под Москвой переполнены десятками тысяч невостребованных новых авто. Среди них как отечественные машины, так и транспорт иностранного производства. Всего на площадках скопилось около 30 тыс. непроданных автомобилей.