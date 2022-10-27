Сергей Собянин упростил назначение детских пособий молодым семьям мобилизованных в Москве

Мэр Москвы Собянин упростил назначение детских пособий и пособий молодым семьям мобилизованных Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил назначение детских пособий и пособий молодым семьям мобилизованных. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы упростило порядок назначения ежемесячных пособий на детей и единовременного пособия молодым родителям (возраст родителей на дату рождения ребенка - до 36 лет) для граждан, призванных военным комиссариатом города Москвы на военную службу по мобилизации. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", — говорится в сообщении пресс-службы.

Выплаты будут назначаться и осуществляться без оценки уровня имущественной обеспеченности семьи, без учета доходов семьи, без оценки сумм денежных средств, поступивших на банковские счета (вклады) членов семьи для ежемесячных пособий.

Размер пособия на ребенка будет равен 100% величины прожиточного минимум, установленной в Москве на день обращения.

Подать заявление на выплату пособий в упрощенном порядке семьи мобилизованных смогут с 1 ноября 2022 года в любом из семи флагманских центров предоставления госуслуг или в центре поддержки семей мобилизованных москвичей по адресу: ул. Сергия Радонежского, дом №1, строение №1.