Владимир Путин отметил вклад Сергея Собянина в развитие Москвы

Владимир Путин высоко оценил вклад мэра города Сергея Собянина в развитие Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент Росси Владимир Путин высоко оценил развитие Москвы и работу Сергея Собянина на посту мэра столицы. Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», глава государства отметил, что Собянин многое сделал для создания комфортных условий для жителей и гостей города.

«Есть проблемы в развитии столицы как мегаполиса. И должен сказать, что они под руководством команды действующего мэра Собянина решаются гораздо лучше, чем во многих других странах мира и во многих других мегаполисах», - подчеркнул Владимир Путин.

По словам российского лидера, Сергей Собянин и его команда успешно решают транспортные, инфраструктурные, экологические и многие другие проблемы, присущие любому мегаполису. Приезжая в Москву, гости города в полной мере ощущают комфорт российской столицы.

«Был период, когда здесь нарастали, но они и сейчас отчасти нарастают, проблемы с транспортом, с развитием социальных инфраструктур и так далее. Но все-таки за последние годы мэр Собянин очень много сделал для того, чтобы эти угрозы купировать и наоборот создавать условия для того, чтобы москвичи и те, кто приезжает в Москву для работы, либо гости Москвы, приезжающие сюда с туристическими целями, чувствовали себя здесь комфортно. Очень много сделал», - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, Сергей Собянин стал мэром Москвы в 2010 году. За эти годы российская столица преобразилась и стала современным, комфортным и красивым мегаполисом, одним из самых динамично развивающихся городов мира. В Москве за десять лет создали и реконструировали 886 парков и скверов. Сегодня 90% москвичей живут в шаговой доступности от зеленых зон, в которых можно гулять, отдыхать и заниматься спортом. Кроме того, городские власти привели в порядок 36 набережных.

Масштабные транспортные проекты, которые реализуются в последние годы в столице, не только избавляют город от пробок и сокращают время, которое водители и пассажиры проводят в дороге. Строительство новых дорог и развязок улучшает экологию города, делает воздух чище. Благодаря строительству хорд, которые проходят через 56 районов города, объем вредных выбросов в атмосферу снизится примерно на 20%. Сейчас в рамках реконструкции в городе модернизированы почти все развязки на МКАД.

Еще один ключевой для Москвы проект – строительство новых линий метро. За десять лет новые станции метро и Московского центрального кольца (МЦК) появились в 66 районах города. До конца 2022 года будет сдана Большая кольцевая линия метрополитена.

Уже несколько лет в Москве продолжается капитальный ремонт медицинских учреждений. Крупнейшая в России программа реконструкции районных поликлиник постепенно обновит все лечебные организации города. По сути, от старых зданий остаются только стены. Строители почти полностью сносят устаревшие конструкции и возводят на их месте современные поликлиники. До конца 2023 года в Москве появится 200 новых медицинских организаций.