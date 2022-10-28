Серийное производство высококачественных лифтовых лебедок запустили в ОЭЗ Москвы

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

На площадке «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы началось серийное производство высококачественных лифтовых лебедок. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, их выпуск обеспечил резидент ОЭЗ - научно-технический центр (НТЦ) «Приводная техника».

«Мощности предприятия позволяют выпускать до тысячи единиц продукции ежегодно, - отметил глава ведомства. - Эта разработка направлена на импортозамещение важнейшего лифтового оборудования».

По его словам, после ухода зарубежных поставщиков лифтостроительным компаниям страны требуются качественные местные аналоги. В первую очередь при использовании в массовом жилье.

В «начинке» лифта лебедка является одним из важнейших устройств. Именно от неё зависит плавность хода кабины, уровень шума и расход электроэнергии. Основой созданного НТЦ продукта стал электропривод. С его помощью удалось сделать лебедку в два раза легче и тише аналогов. Кроме того, у нее высокая износоустойчивость и способность работать без замены масла. Ещё один плюс - механизм компактно размещается в машинном отделении.

Как пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, с учётом модернизации подъемных систем увеличивается спрос на такие разработки.

«Наличие готового решения для отрасли создает условия для активизации работы в этом направлении, - добавил Дегтев. - Компания обладает достаточным потенциалом для обеспечения российских лифтостроительных компаний высококачественными лебедками».

В планах компании на будущий год - наращивание объемов производства и поставок лифтовых лебедок, в том числе по специализированным заказам.

Напомним, благодаря особому юридическому статусу ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечивает для инвесторов льготный режим работы. Вложения не заставляют себя долго ждать. Разместившие свое производство в ОЭЗ предприятия инвестировали всего более 80 миллиардов рублей. Высокотехнологичные компании занимают в ОЭЗ пять площадок - «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем». Их общая площадь - свыше 223 гектаров. При этом под производственные корпуса выделено 550 тысяч квадратных метров.