Житель Москвы украл найденный на улице телефон и банковскую карту

Злоумышленник нашел гаджет и успел несколько раз расплатился чужой картой в супермаркете Фото: МВД Медиа

В Москве правоохранители задержали 56-летнего местного жителя, подозреваемого в краже. Возбуждено уголовное дело, сообщили на сайте «МВД Медиа».

В полицию обратилась 18-летняя студентка столичного вуза. Она сообщила, что на улице Толбухина она потеряла мобильник, в чехле которого лежала банковская карта. Девушке не удалось самостоятельно найти телефон.

Оперативники установили, что смартфон подобрал москвич: он забрал себе чужой гаджет и даже несколько раз расплатился картой студентки в супермаркете. Материальный ущерб составил около 50 тысяч рублей. Вора поймали, похищенный телефон вернули владелице.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU сообщал, что двое мужчин украли инструменты на миллион рублей в Подмосковье. Злоумышленники проникли на территорию строящегося дома и вынесли из складского помещения насосы, перфораторы, машинки для шлифовки, электродрель и доводчик. Чужое имущество они продали на мытищинском рынке. Возбуждено уголовное дело о краже.