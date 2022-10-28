Андрей Бочкарёв: Уровень обеспеченности жильем в Москве ежегодно растет

В прошлом 2021 году в городе Москве введен рекордный объем жилья – 7,81 миллионов квадратных метров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве уровень обеспеченности горожан жильем ежегодно растёт, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Сегодня этот показатель составляет 22,3 квадратных метра на одного жителя.

«К настоящему времени общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя Москвы, составляет 22,3 квадратных метра. Этот показатель в столице постоянно растёт, что стало возможным благодаря высоким темпам строительства», - рассказал Андрей Бочкарёв.

Глава градостроительного комплекса столицы отметил, что рост годового объема вводимого в Москве жилья наблюдается последние десять лет.

«Например, в прошлом 2021 году в городе Москве введен рекордный объем жилья – 7,81 миллионов квадратных метров. А уже с начала этого года построено и введено в эксплуатацию более 4,9 миллионов квадратных метров жилья», - подчеркнул вице-мэр.

По словам Бочкарева, выполнив план по вводу жилья, установленный в Москве федеральным проектом «Жильё», столичные власти уже в 2023 году добьются роста показателя обеспеченности жильем в среднем на одного жителя.

Андрей Бочкарев уточнил, что показатель обеспеченности жилья рассчитывается как отношение всего жилищного фонда к численности постоянного населения по состоянию на конец года.

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что Москва не снизит темпы жилищного строительства, несмотря на давление западных санкций и изменившиеся экономические условия. В столице успешно реализуется программа реновации.

«Со старта программы реновации в столице построено и введено в эксплуатацию 206 домов. В них уже переехали и переезжают почти 90,5 тысяч москвичей. При этом в настоящее время проектируется и строится еще более 400 домов почти на 7,5 миллионов квадратных метров», - отметил Андрей Бочкарёв.

Только с начала 2022 года в столице было введено в эксплуатацию 29 домов жилой площадью почти 340 тысяч квадратных метров и передано под заселение 39 новостроек жилой площадью около 500 тысяч квадратных метров. Кроме того, дополнительно подобраны 29 стартовых площадок.