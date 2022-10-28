В центре Гамалеи рассказали жителям Москвы о смертельной опасности «зомби-голубей»

В Центре Гамалеи допустили передачу опасного вируса от «зомби-голубей» к человеку Фото: REUTERS

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Александр Буденко допустил, что парамиксовирусная инфекция «зомби-голубей» опасна для людей. По словам специалиста, животные и птицы могут быть разносчиками и инкубаторами смертельных заболеваний, сообщает «Говорит Москва».

«Всегда нужно время, чтобы разобраться. Необходимо исследование. Многие вирусы у животных очень патогенны для человека, но для этого нужно тщательно доказательства собрать», - подчеркнул он.

Буденко не исключает, что новый вирус может так же быстро распространиться, как и коронавирусная инфекция. Он отметил, что парамиксовирусы способны поражать летучих мышей, лошадей и даже человека. Нередко заболевание протекает в тяжелой форме.

«Выявили их не так давно в Австралии и Юго-Восточной Азии. Называются они «Нипах» и «Хендра», - уточнил специалист.

Ученый пояснил: с развитием технологий, в частности, молекулярно-генетических, число вирусов, выявляемых у животных и птиц, увеличивается. Например, у птиц есть патогенные агенты, которые могут передаваться от пернатых к человеку.

Ранее KP.RU сообщал, что в Великобритании смертельный птичий вирус превратил голубей в зомби. Они сильно худеют и не могут летать, у них искривлена шея. Выживших птиц усыпляют, чтобы заболевание не распространялось.