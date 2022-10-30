Метеоролог Шувалов предупредил о холодах, которые придут в Москву в первую неделю ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новая рабочая неделя напомнит о приближающейся зиме. Синоптики прогнозируют, что центральную часть страны накроет сильное похолодание.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил москвичей, что в столице температура воздуха резко понизится в сравнении с выходными днями.

В Москве столбики термометров поднимутся не выше трех — пяти градусов.

С понедельника, 31 октября, начнутся дожди. Они будут перемешиваться с мокрым снегом, на дорогах появится гололед, так что автомобилистов не зря предупреждали, что осталась последняя неделя, чтобы успеть переобуться.

- Столбик же термометра встанет на отметке в три — пять градусов, — сообщил NEWS.ru Александр Шувалов.

До зимы остается все меньше времени, климатолог и начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок прогнозирует, что она будет снежной и умеренно холодной. А вот рекордных морозов не ожидается, предстоящая зима будет проходит в колебаниях: от оттепели до морозов.