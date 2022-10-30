«Жёлтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе до 1 ноября из-за гололеда

«Жёлтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе до 1 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предупреждение о гололедице продлили в Москве и Московской области до 1 ноября. Оно действует несколько по-разному в самой столице и регионе вокруг, но водителей всё же настоятельно просят поменять шины уже сейчас. Об этом пишет РИАМО.

Предупреждение в Москве действует с 19:00 30 октября до 19:00 1 ноября, а в Московской области - с 18:00 30 октября, и до 18:00 1 ноября.

Ранее KP.RU сообщал о том, что ГИБДД совместно с Центром организации дорожного движения (ЦОДД) настоятельно рекомендуют водителям не дожидаться первого гололёда, и поменять резину уже сейчас. К первым дням ноября ожидаются уже заморозки в ночное время, и в такую погоду шины твердеют, не обеспечивая должного сцепления с асфальтом. Соответственно, риск заноса гораздо выше, чем обычно, и зимняя резина поможет этого избежать.