ЦОДД просит водителей Москвы не выезжать на летней резине 31 октября

Водителей Москвы просят не выезжать на летней резине 31 октября Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Московских водителей просят проявить ответственность за своё и чужое здоровье, и уже с 31 октября не выезжать на дороги без зимней резины из-за наледи, которая прогнозируется уже с вечера 30 октября. Об этом пишет пресс-служба столичного Департамента транспорта.

Согласно рекомендации Дептранса, уже утром понедельника водителям не следует выезжать на собственном автомобиле на дорогу, если они ещё не заменили летнюю резину на зимнюю. В этом случае людям советуют воспользоваться общественным транспортом, и в ближайшую сухую погоду поменять резину безотлагательно.

Также водителей просят внимательно следить за соблюдением ПДД, выдерживать дистанцию, не совершать резких манёвров на дороге и не парковать автомобили возле шатких конструкций и деревьев, так как ветер в Москве нынче сильный, и частный транспорт может пострадать.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололёда.