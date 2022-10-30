В ЗАГСе назвали самые популярные имена детей в Москве 2022 года

Названы самые популярные имена детей в Москве 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столичном ЗАГСе рассказали о том, какие имена чаще всего выбирают жители Москвы для своих детей. Всё ещё очень популярно стремление выделить своего ребёнка с помощью имени, и назвать его как-то по-особенному. Об этом пишет NEWS.ru.

Так, московские ЗАГСы регистрировали детей с именами Роберт, Даниэль, Теодор, Марсель, Серафим, Тихон, Прохор, Никон, Нестор, Мишель, Эмили, Мелания, Астра, Малина, Весна, Луна, Ассоль, Радуга, Властелина и Клеопатра.

Столичные новорождённые девочки также всё чаще получают двойные имена, вроде Дарья-Микаэла, и созвучные с мужскими - Павла, Владимира и Арсения. У мальчиков же в ходу оказались мифологические имена, такие как Персея, Аполлона и Тора. Одного малыша назвали Лавр-Космос. Самым необычным именем среди девочек же стало Атлантида Примейро Фильё Да Фамилиа, что переводится как «Атлантида – первый ребёнок в семье».

Тем не менее, несмотря на крепкую тенденцию к нестандартности, самыми популярными именами в Москве стали всё же более традиционные. Чаще всего новорождённых называли Александрами, Михаилами, Максимами, Софьями, Мариями и Аннами.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве родилась девочка по имени Атлантида Примейро Фильё Да Фамилиа.