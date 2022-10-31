Производство пластиковых поддонов началось в ОЭЗ «Технополис Москва»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» становятся все больше столичных компаний. Не так давно этот статус присвоен еще одному современному предприятию – «Легопласт». Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, производитель после завершения пусконаладки уже изготовил пробную партию пластиковых палет. Они могут стать заменой импортных аналогов.

руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

«Мощности компании позволяют выпускать более 400 тысяч пластиковых палет в год, - отметил глава ведомства. - Это снизит долю подобных иностранных изделий в пищевой, транспортной и складской отраслях, в сфере перевозки и хранения грузов».

По его словам, поддоны делают из полиэтилена низкого давления высокой плотности. Этот материал также полностью производится в России.

Как пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев, инвестиции предприятия в современное производство составили более 200 миллионов рублей. На нем планируют открыть примерно 50 рабочих мест. «Легопласт» арендует в ОЭЗ помещения площадью 1,1 тысячи квадратных метров, - уточнил Дегтев. - Благодаря современной инфраструктуре площадки «Печатники» компания смогла сфокусировать внимание на производственном процессе и начать выпуск изделий строго по графику».

Компания как резидент ОЭЗ пользуется поддержкой города. Например, сюда входит освобождение от земельного, имущественного и транспортного налогов, уменьшение до двух процентов ставки налога на прибыль, а также отмена таможенных сборов при ввозе предприятием товаров.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

КОНКРЕТНО

Пластиковые поддоны «Легопласта» могут прослужить более десяти лет. Как сказал генеральный директор компании «Легопласт» Владимир Штылев, преимуществ по сравнению с недолговечными деревянными аналогами у них много:

- устойчивы к атмосферным воздействиям;

- используются при температуре от -40 до +60 градусов по Цельсию;

- не боятся насекомых, повышенной влажности и гниения;

- удобны при экспорте, поскольку для поддонов из пластика не нужны карантинные сертификаты и фитообработка;

- лёгкий вес, упрощающий погрузку-разгрузку и снижающий себестоимость перевозки;

- экологичны - отслужившие свой срок или испорченные поддоны идут на переработку и превращаются в точно такое же изделие.

Такие паллеты могут использоваться в стране на промышленных предприятиях, оптовых базах, складах, в логистических центрах, магазинах и маркетплейсах.