Ефимов: В 2023 году город завершит подготовку к реализации около 80 проектов КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В столице все чаще бывшие промзоны и заброшки превращаются в комфортные районы благодаря комплексному развитию территорий (КРТ). Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, более 150 проектов КРТ сейчас прорабатываются городом. Их общая площадь - около двух тысяч гектаров, градостроительный потенциал которых составляет 35 миллионов квадратных метров.

«Уже в следующем году мы планируем подготовить к реорганизации 77 участков общей площадью около тысячи гектаров, - отметил заммэра. - Это означает, что будут сформированы границы территорий и проработаны технико-экономические показатели проектов, начнется поиск инвесторов».

По его словам, инвестиции в эти проекты могут достичь двух триллионов рублей. Здесь предполагается размещение жилья и инфраструктурных сооружений. При этом будет создано примерно 260 тысяч новых рабочих мест.

«Кроме того, благодаря реализации проектов в бюджет города будет ежегодно поступать около 90 миллиардов рублей в текущих ценах», – уточнил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что столица сейчас курирует шесть проектов КРТ. Уже выбраны городские операторы для реорганизации участков бывших промзон «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Кунцево», а также "заброшки" на проспекте Маршала Жукова в Хорошево-Мневниках. Их общая площадь - 72,6 гектара. На перезагрузку этих земельных участков планируется потратить около 190 миллиардов рублей. Здесь построят порядка 1,8 миллиона квадратных метров недвижимости.

«После преобразования на участках появятся предприятия и общественно-деловые объекты, где смогут работать 22 тысячи человек, - добавил Гаман. - В результате в городской бюджет будет поступать свыше восьми миллиардов рублей в год».

ВАЖНО

Благодаря проектам КРТ город дополнительно получит около 550 тысяч рабочих мест. При этом семь триллионов рублей составят вложения в развитие этих территорий. А бюджет столицы пополнится на сумму примерно три триллиона рублей.

Напомним, город оформил восемь договоров с инвесторами о КРТ участков бывших промзон «Октябрьское Поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», а также заброшек в Тропарево-Никулино и в Тимирязевской районе. В августе и сентябре этого года по итогам аукционов стали известны инвесторы еще по двум площадкам в бывших промзонах «Теплый Стан» и «Автомоторная».