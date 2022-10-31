Названо число желающих заключить брак в январские праздники в Москве

Чаще всего молодожены выбирают для бракосочетания 7 января Фото: Shutterstock

В Москве открылся прием заявлений на регистрацию брака в новогодние праздники – с 4 по 7 января. Уже 55 пар хотят пожениться один из этих дней, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Управления ЗАГС столицы.

Традиционно новогодние праздники популярны среди возлюбленных. В этом году торжественные церемонии 4 и 6 января проведут в дворцах бракосочетания №4 и 5, а 5 и 7 января – в Дворце бракосочетания №1 и в Кутузовском отделе ЗАГС.

В прошлом году в новогодние праздники расписались 170 пар. Чаще всего молодожены выбирают для бракосочетания 7 января, то есть Рождество. Ранее в этот день отделы ЗАГС не работали.

«В 2020 году в Рождество поженились около 60 пар, в 2021 году свадьбу в Рождество сыграли более 50 пар, около 40 пар выбрали для бракосочетания 7 января 2022 года», — отметили в управлении.

Ранее KP.RU сообщал, что в ЗАГСе Москвы назвали самые популярные имена детей в 2022 году. Чаще всего новорожденных называли Александрами, Михаилами, Максимами, Софьями, Мариями и Аннами.