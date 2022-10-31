Андрей Бочкарёв: Продолжается фасадное остекление корпусов Национального космического центра

«Сердцем» аэрокосмического кластера станет трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров. Фото: mos.ru.

В Москве продолжается строительство нового аэрокосмического кластера: он возводится на территории ГКНПЦ имени Хруничева в Филях. Рабочие приступили к остеклению фасадов зданий низкоэтажной части комплекса Национального космического центра. Как сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, уже смонтировано порядка 15,7 тысяч квадратных метров модульных светопрозрачных фасадных конструкций.

«Общая площадь фасадов всего комплекса зданий, включая высотную часть – более 140 тысяч квадратных метров, из них порядка 110 тысяч квадратных метров – светопрозрачные конструкции, выполненные преимущественно из модульных фасадных систем. Применение модульных систем значительно сокращает сроки производства строительно-монтажных работ», – рассказал Андрей Бочкарёв.

Общая площадь комплекса зданий НКЦ составляет более 250 тысяч квадратных метров. «Сердцем» аэрокосмического кластера станет трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров. Низкоэтажная часть Национального космического центра состоит из восьми корпусов высотой от 8 до 10 этажей, трехэтажного здания конгрессно-делового центра и подземного паркинга. Все здания аэрокосмического кластера будут соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.

По словам генерального директор АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, утверждение проектных решений и выбор материалов будущих фасадов осуществлялся на натурных образцах.

«Кроме установки фасадных конструкций, в низкоэтажных корпусах ведутся работы по монтажу инженерных систем, в частности водопровода, канализации, вентиляции, отопления, холодоснабжения, пожаротушения, приступили к монтажу кабелей несущих конструкций и монтажу кабельных лотков. Также продолжается устройство кровли, внутренних стен и перегородок», – уточнил Юрий Кравцов.

Напомним, группа компаний «Мосинжпроект» реализует проект Национального космического центра в интересах Правительства Москвы и Госкорпорации «Роскосмос». НКЦ – один из ключевых объектов территории развития, расположенной к западу от «Москва-Сити», где в ближайшие годы предусмотрено создание объектов научного-производственного кластера, административно-деловой застройки, жилого и социального назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры.