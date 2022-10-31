Сотрудников и посетителей 13 судов Москвы эвакуировали из-за угроз взрыва Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве эвакуировали сотрудников и посетителей 13 судов. Причиной стали анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгордсуда.

Неизвестные сообщили об угрозах взрывов в Измайловском, Перовском, Останкинском, Зеленоградском, Люблинском, Тимирязевском, Дорогомиловском, Солнцевском, Чертановском, Коптевском и Нагатинском судах. Чуть позже эвакуация коснулась Тверского и Мещанского судов.

Во всех помещениях зданий работают кинологи с собаками.

Аналогичная ситуация произошла 20 октября. Тогда из-за анонимных сообщений о «минировании» эвакуировали посетителей и сотрудников также 13 судов — Коптевский, Головинский, Измайловский, Мещанский, Тверской, Дорогомиловский, Симоновский, Никулинский, Кунцевский, Таганский, Лефортовский, Басманный и Солнцевский. Как писал KP.RU, некоторые из учреждений сотрудники оперативных служб осматривали дважды за день. Во всех случаях кинологи с собаками не нашли никаких подозрительных предметов