В «Ночь искусств» в Москве можно будет бесплатно посетить Пушкинский музей и Новую Третьяковку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина объявил о своем участии в акции «Ночь искусств», которая состоится 4 ноября 2022 года, и, соответственно, возможности посетить его бесплатно с 19 до 23 часов. При этом войти можно будет только 22:00. Кроме того понадобится заранее оформить бесплатный билет на официальном сайте Пушкинского музея.

Правда, гости смогут увидеть только экспозицию на первом этаже, так как на втором этаже как раз меняют экспозицию.

Кроме того 4 ноября можно будет бесплатно посетить Новую Третьяковку, музей Аполлинария Васнецова, музея Виктора Васнецова, музея Павла и Сергея Третьяковых, сообщает агентство «Москва».

Ранее KP.RU опубликовал подробную программу празднования «Ночи искусств» в Москве 4 ноября 2022 года.