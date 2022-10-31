Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован в Москве с бытовой травмой Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 31 октября, в СМИ появилась информация о том, что многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов попал в реанимацию. Гроссмейстера нашли без сознания у Госдумы.

Как пишет KP.RU, пообщавшийся с пресс-службой Анатолия Карпова и его супругой, слухи о том, что на шахматиста напали, оказались выдумкой. На самом деле он поскользнулся на первом снегу и ударился головой.

— Сейчас состояние стабильное, лежит в больнице. Главное, что Анатолий Евгеньевич в порядке, негативных последствий после падения не обнаружено, — рассказали в пресс-службе Карпова.

Слухи о нападении на гроссмейстера опровергла и его жена. Она отметила, что первоисточником их стал «блогер из Екатеринбурга».

Сейчас Анатолий Карпов находится в реанимации. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости, а также сильное алкогольное опьянение. Гроссмейстера ввели в состояние искусственной комы.

Напомним, ранее KP.RU писал, что в центре Москвы на дочь основателя бренда «Твое» напал бездомный. Его разыскивают правоохранители.