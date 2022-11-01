На Северном дублере Кутузовского проспекта открылся первый подземный переход

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В столице продолжается строительство Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП). Напомним, платная автомагистраль длиной более 20 километров пройдёт от международного делового центра «Москва-Сити» до МКАД. Ее соединят с соседним улицами с помощью нескольких развязок. Всего здесь появятся 17 съездов, а также 15 путепроводов и эстакад. Для удобства пешеходов по всей трассе разместятся подземные и надземные переходы. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, первый из них перекинули под дублером рядом со станцией МЦД-1 «Рабочий поселок». Каждый день она обслуживает более 20 тысяч человек.

«Чтобы дойти до станции, многим пассажирам нужно перейти через Северный дублер Кутузовского проспекта, - отметил глава ведомства. - С открытием пешеходного перехода под проезжей частью доступ на станцию стал быстрым и безопасным».

Напомним, дублёр разгрузит Кутузовский проспект и Можайское шоссе, а также ускорит движение машин в районе Делового центра и в целом на западе Москвы.

КОНКРЕТНО

Новый подземный переход выглядит так:

- длина - 28 метров;

- вход - в насыпи на уровне земли, без ступенек и лестниц. Благодаря этому им удобно пользоваться, особенно людям в инвалидных креслах, мамам с колясками, пожилым, а также тем, кто направляется в поездку с чемоданом. Здесь будет комфортно и велосипедистам, «водителям» самокатов, роликов и другого подобного транспорта.