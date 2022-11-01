Собянин пригласил москвичей на празднование Дня народного единства

Сергей Собянин пригласил москвичей посетить интерактивный музей на Красной площади и фестиваль на ВДНХ в честь 4 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы отметить День народного единства 4 ноября и 81-ю годовщину Парада, состоявшегося 7 ноября 1941 года. Соответствующую запись он опубликовал в личном блоге.

- День народного единства и годовщину Парада будем отмечать патриотическими мероприятиями, проникнутыми чувствами единства и гордости за нашу великую страну, - написал столичный градоначальник.

Он отметил, что на протяжении трех дней - с 5 по 7 ноября - на Красной площади будет действовать интерактивный Музей под открытым небом. Его экспонаты расскажут, как в разные времена защищали в Москву. Тут будет представлена военная техника, прозвучат стихи и песни военных лет, покажут кадры кинохроники и театрализованные постановки.

На выставке покажут и фильм «Разгром немецких войск под Москвой», который в 1942 году был показан в кинотеатрах многих стран мира и завоевал первый для СССР «Оскар».

Патриотический фестиваль «День народного единства» состоится с 4 по 6 ноября на ВДНХ.

- В программе - знакомство с продукцией и угощениями российских регионов, среди которых впервые будут представлены новые территории, вошедшие в состав нашей страны, - написал Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что доходы от этого и других платных мероприятий пойдут на поддержку новых территорий. Ранее KP.RU опубликовал подробную программу празднования Дня народного единства 4 ноября 2022 года в Москве.