Собянин пригласил москвичей принять участие в мероприятиях Дня народного единства и годовщины Парада 1941

На Красной площади с 5 по 7 ноября будет работать интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы. Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Все доходы от мероприятий ко Дню народного единства в Москве будут направлены на поддержку защитников Родины, сообщил мэр Сергей Собянин. Глава города пригасил жителей и гостей столицы принять участие в праздничных торжествах. Основные мероприятия пройдут с 5 по 7 ноября в центре Москвы.

«Через несколько дней мы будем отмечать День народного единства и 81-ю годовщину парада 1941 года, - написал Сергей Собянин в своем блоге на сайте мэра Москвы. - Две даты - 4 ноября 1612 года и 7 ноября 1941 года - навсегда вошли в историю России. И в период Смуты начала XVII века, и в годы Великой Отечественной войны на долю наших предков выпали неисчислимые испытания. Но они выстояли и победили, потому что были едины. В наши дни, когда Россия вновь ведет борьбу за свою безопасность и суверенитет, эти примеры особенно важны для каждого из нас. День народного единства и годовщину парада будем отмечать патриотическими мероприятиями, проникнутыми чувствами единства и гордости за нашу великую страну».

Красная площадь на несколько дней превратится в интерактивный музей под открытым небом. С 5 по 7 ноября здесь развернется грандиозная экспозиция, посвященная истории обороны Москвы. Гости выставки увидят десятки единиц военной техники и экспонаты тех лет. Воссоздать атмосферу ноября 1941 года помогут кадры кинохроники, стихи и песни военных лет, тематические инсталляции и театрализованные постановки.

«На платформе инсталляции «Белорусский вокзал» гости увидят зенитку и вагон-теплушку. Внутри вагона и на перроне пройдут театрализованные сцены проводов ополченцев. На экранах покажут уникальную кинохронику: Москва 1941 года, военный парад 7 ноября 1941 года на Красной площади, Парад Победы 1945 года. Там же можно будет увидеть фото и письма московских ополченцев, кадры трудовых будней женщин в тылу: у фабричного станка, на стройке, при сборке пистолета-пулемета Шпагина - знаменитого ППШ», - рассказал Сергей Собянин.

На ВДНХ с 4 по 6 ноября будет проходить фестиваль «День народного единства». Посетители смогут познакомиться с продукцией и традиционными блюдами российских регионов, в числе которых впервые будут представлены новые территории, вошедшие в состав России. У москвичей будет возможность записать видеообращение для военнослужащих российской армии или сделать для бойцов поздравительную открытку.

Кроме того, в столице 4 ноября пройдет традиционная акция «Ночь искусств». В этот раз она будет посвящена Году культурного наследия народов России. Участников ночной акции ждут около 200 событий: кинопоказы, концерты и театральные постановки.

Сергей Собянин подчеркнул, что большинство мероприятий в столице будут бесплатным.

«Вырученные средства от продажи билетов на платные показы также будут переданы на помощь жителям новых территорий. Кроме того, с 3 по 6 ноября в московских музеях, библиотеках, кинотеатрах, парках и культурных центрах пройдет более 160 лекций, концертов, мастер-классов и других мероприятий, посвященных Дню народного единства. Приходите, друзья, чтобы поддержать наших ребят, которые сегодня сражаются за будущее России», - пригласил глава города.