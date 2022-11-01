Орнитолог Мишин: Уральские совы начали активно мигрировать из Сибири в Москву Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Всё чаще жители Москвы и Московской области начинают замечать необычных птиц в городах. Это уральские совы, которые сейчас активно мигрируют в столицу из Сибири. О причинах такого поведения хищников рассказал Агентству городских новостей «Москва» орнитолог, руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

- Сейчас происходит активная миграция уральских сов из Сибири в Москву, в этом году их наблюдают много, - говорит Мишин.

По словам специалиста, причин такому поведению может быть несколько. Первая - самая банальная: птицы расширяют кормовую базу, и в своей охоте за наиболее удобными охотничьими угодьями перебираются в мегаполисы, где так или иначе много крыс и мелких птиц, становящихся лёгкой добычей для сов.

Другая возможная причина - увеличение популяции длиннохвостых неясытей, как иначе называются уральские совы, из-за чего птицы вынуждены наращивать ареал обитания, и теперь селятся в том числе и в Москве. Ну и третья версия - люди стали реже проявлять агрессию к птицам, и те постепенно перестают бояться мест с большим их скоплением.

Ранее KP.RU сообщал о том, что житель Серпухова заснял сову, усевшуюся на блок кондиционера.