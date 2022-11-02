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НовостиОбщество2 ноября 2022 5:37

Синоптики пообещали аномальную погоду в ноябре в Москве

Столицу ждут сильное похолодание и снег
Авторы (2):
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
Мила ГЕНЬ
Синоптики пообещали аномальную погоду в ноябре в Москве

Синоптики пообещали аномальную погоду в ноябре в Москве

Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики рассказали и прогнозе погоды в Москве на ноябрь 2022 года. Как пишет KP.RU, месяц удивит аномалиями. В столице ожидаются и нетипичное потепление, и сильное похолодание, и снег.

Средняя температура в ноябре будет соответствовать климатической норме, иногда ее незначительно превышая. Ночью прогнозируют в среднем от минус 3 до минус 4 градусов, а днем - 1-2 градуса выше нуля.

В погодном центре «Фобос» при этом предупредили, что погода будет неустойчивой.

Самое начало месяца ознаменуется резким похолоданием, которое принесет арктическое вторжение. К концу первой декады при этом придет аномальное тепло. В середине месяца москвичей ждет новое понижение температуры, в том числе и до серьезных морозов. Сохранится холод до конца осени.

Специалисты центра «Фобос» рассказали, что снежный покров в Московском регионе образуется во второй декаде ноября. Однако специалисты столичного метеобюро с ними не согласны. Они считают, что осадки выпадут согласно климатическому календарю — в самом конце месяца, 28 - 30 ноября.