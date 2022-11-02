Самосвал раздавил всмятку такси с водителем и пассажиром на улице 1905 года в Москве

Самосвал раздавил такси с водителем и пассажиром внутри на улице 1905 года в Москве Фото: Госавтоинспекция Москвы

Страшное ДТП произошло на улице 1905 года в Москве. Самосвал врезался в такси, полностью смяв легковушку, а затем «прокатил» ее в автобус. По предварительной информации, водитель и пассажир такси погибли при столкновении. Об этом сообщил очевидец аварии KP.RU, информацию подтвердили в правоохранительных органах. Также в распоряжении редакции оказались кадры с места аварии.

Легковушка смялась до такого состояния, что ее почти не видно между самосвалом и автобусом. На месте работают оперативные службы города.

Информацию об аварии подтвердили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Ведомство опубликовало видео момента ДТП.

Также по оперативным данным от прокуратуры столицы, водитель самосвала скрылся с места аварии. Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит найти его и установить обстоятельства произошедшего.

Для маршрутов м35, 379, с344, с364 и с369 временно отменили остановку «Метро «Улица 1905 года» (северный вестибюль)», добавили в Дептрансе.