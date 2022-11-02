Возбуждено уголовное дело в результате смертельного ДТП в Москве с участием КАМАЗа и такси

Возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП в Москве с участием КАМАЗа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП, с места которого скрылся водитель КАМАЗа. Дело возбуждено по ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом пишет пресс-служба МВД России.

Сообщается, что виновнику ДТП может грозить от восьми до пятнадцати лет лишения свободы, а также невозможность занимать определённые должности/вести определённую деятельность на срок до трёх лет. Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено по первой части статьи, так как действия виновника аварии повлекли смерть двух и более человек.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве на улице 1905 года два человека погибли после столкновения такси с самосвалом. Известно, что в это ДТП также попал автобус. Трагическое происшествие случилось утром 2 ноября, когда самосвал на большой скорости въехал в легковушку, и вжал её в стоящий впереди автобус. Такси смяло так сильно, что его практически не было видно между двумя большими машинами. Водитель и его пассажир погибли на месте, водитель КАМАЗа скрылся. За его рулём находился 27-летний мужчина, его личность установлена.