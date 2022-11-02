Мосгордума внесла изменения в налоговое законодательство столицы

По решению столичного парламента изменен размер коэффициента для определения стоимости трудового патента для мигрантов Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Депутаты Мосгордумы 2 ноября 2022 года одобрили Закон, предполагающий внесение изменений в городское налоговое законодательство. В частности, по решению столичного парламента изменен размер коэффициента для определения стоимости трудового патента для мигрантов, а также уточнены льготу по налогу на имущество для физлиц, сообщила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Согласно решению городского парламента, с 2023 года будет установлен региональный коэффициент, на основании которого определяется стоимость патента на право осуществления мигрантами трудовой деятельности. Коэффициент установлен в размере 2,4229. В связи с этим стоимость патента для мигрантов повысится с 5 900 рублей до 6 600 рублей в месяц.

Кроме того, по решению Мосгордумы принято решение об установлении одинаковой налоговой нагрузки для всех владельцев недостроенного жилья. Ранее москвичи, являющиеся дольщиками недвижимости, возводимой недобросовестными застройщиками, для защиты своих прав регистрировали общедолевую собственность на многоквартирный дом в целом. В итоге им приходилось платить налог на имущество по самой высокой ставке - 2 процента (при этом для владельцев недостроенных частных жилых домов установлена ставка 0,3 процента). Теперь эта несправедливость устранена.

Также депутаты уточнили параметры полного освобождения от налога на имущество организаций объектов автодорожной инфраструктуры. Теперь от уплаты этого налога освобождены не только сооружения, но и здания, использующиеся для ремонта, содержания и обслуживания автомобильных дорог.