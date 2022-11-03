Молодежный обучающий проект «Бизнес-уик-энд» в Москве начинает новый сезон - Сергунина

Фото: Пресс-служба ДПиИР

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина объявила о старте в столице нового сезона проекта «Бизнес-уик-энд». Его открывает серия из 10 обучающих занятий. В них сможет участвовать молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Это могут быть те, кто желает начать свое дело или уже стал предпринимателем. Занятия будут проходить с 9 ноября по 21 декабря (регистрация - на сайте проекта).

«Под руководством опытных наставников участники тренингов будут создавать модели предприятий в сфере ИТ, услуг и производства. Они получат навыки работы в команде, ведения переговоров, исследования рынка. Результатом этих занятий станет разработка идей для стартапов в выбранных областях. В следующем году молодые люди смогут продолжить их развитие уже в более продвинутых программах обучения “Бизнес-уик-энда”», — рассказала Наталья Сергунина.

Напомним, проект «Бизнес-уик-энд» появился в 2018 году. Всего в нем уже поучаствовали порядка 180 тысяч человек. Из них около 9 тысяч после выпуска начали работать в малом или среднем бизнесе, а также оформили статус самозанятого. Сейчас в проекте действуют несколько образовательных программ.

КОНКРЕТНО

Участникам предстоит заниматься проектами в командах до пяти человек. В программе - задания с элементами нетворкинга, мастер-классы, выступления известных предпринимателей.

В новом цикле тренингов спикерами станут успешные выпускники «Бизнес-уик-энда», члены Совета предпринимателей Москвы и эксперты со стороны партнеров программы.

В каждом тренинге — три призовых места. Победителям вручат сертификаты и приглашения на другие занятия, например, по ораторскому мастерству. А в отдельной номинации «Лучший проект» можно будет получить приз от спонсоров.

НА ЗАМЕТКУ

Занятия проходят в таких местах:

- инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ;

- «Цифровое деловое пространство»;

- технологическая площадка «Старт Хаб» на «Красном Октябре»;

- Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, а также по другим адресам.