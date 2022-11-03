Пассажирка из ОАЭ пыталась ввезти украшения на 1,6 млн через таможню в Домодедово

Пассажирка прилетела из ОАЭ и направилась через «зеленый» коридор. Фото: пресс-служба Домодедовская таможня

Сотрудники Домодедовской таможни пресекли незаконный ввод ювелирных украшений бренда Cartier на сумму 1,6 миллионов рублей, сообщили в службе.

Пассажирка прилетела из ОАЭ и направилась через «зеленый» коридор международного зала прилета. Таможенники обнаружили у нее незадекларированные ювелирные изделия – серьги, браслет и кольцо со вставками из камня. Эксперты установили, что украшения сделаны из золотого сплава и украшены бриллиантами. Их стоимость - порядка 1,6 млн рублей.

По факту случившегося проводятся проверочные мероприятия в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Ранее KP.RU сообщал, что пассажирка пыталась провезти украшения стоимостью более миллиона рублей через таможню в Домодедово. Женщина прилетела из Германии, а потом намеревалась пройти с ювелиркой от «TIFFANY&Co» через «зеленый» коридор. Гражданку остановили, идет проверка.