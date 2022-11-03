Москвичей предупредили об активизации лжекоммунальщиков в ноябрьские праздники

Москвичей предупредили об активизации лжекоммунальщиков в праздничные дни Фото: Михаил ФРОЛОВ

В длинные выходные москвичам следует быть бдительными и остерегаться мошенников, которые могут представиться коммунальщиками. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства столицы.

Как пояснили специалисты, в длинные выходные могут активизироваться мошенники, которые попытаются втереться в доверие под видом сотрудников коммунальных служб. Лжекоммунальщики обычно предлагают услуги по замене счетчиков или проверке газовых плит.

Вычислить мошенников несложно: настоящие сотрудники коммунальных служб, за исключением аварийных ситуаций, никогда не приходят без предупреждения. Специалисты выезжают только по заявке граждан, время приезда согласовывается. Также о планируемых проверках сообщается заранее на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании. А данные о выезде аварийных бригад можно выяснить по телефонам соответствующих служб.

Напомним, ранее KP.RU рассказывал, какие еще приметы у коммунальщиков-мошенников.

— К сожалению, подобные случаи нередки, поэтому москвичам следует сохранять бдительность, не впускать таких визитеров, не приобретать у них дорогостоящее оборудование, так как оно может представлять реальную опасность при эксплуатации, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.